Del Potro é derrubado por francês Jeremy Chardy no Aberto da Austrália

O argentino, sexto cabeça de chave, único jogador fora dos "Big Four" do tênis masculino a vencer um torneio de Grand Slam nos últimos oito anos, havia começado o jogo de forma ameaçadora, cedendo apenas 13 games para seus primeiros dois adversários.

Porém, depois de 225 minutos na Hisense Arena, foi o despretensioso Chardy, 36º no ranking, especialista em quadras de saibro com um único título na ATP, que estava comemorando uma das melhores vitórias da sua carreira.

"Do primeiro ao último ponto, joguei exatamente do mesmo modo. Fiquei calmo, e muito focado e foi por isso que ganhei hoje," disse radiante o tenista de 25 anos aos repórteres, que avançou no torneio para enfrentar o italiano Andreas Seppi, 21º colocado no ranking, na próxima rodada.

"Foi uma grande vitória para mim, e talvez a melhor da minha carreira... estou tão feliz."

Del Potro, com 1,98 metros, foi derrubado pela mais simples das táticas, sendo atraído para dentro da quadra pelos slices de Chardy e depois destruído pelo forehand do francês.

O argentino se recuperou no jogo, mas perdeu no break decisivo por 4-3, no quinto set, permitindo que Chardy fechasse a partida, calmamente, com um ace no match point.

Del Potro, vestindo uma camisa pólo com as cores da Argentina, azul e branco, foi filosófico durante a sua entrevista depois da partida.

"No final, quando ele teve a chance de quebrar meu serviço, ele o fez," ele disse. "Acho que esse foi o segredo. No final, ele jogou melhor nos momentos mais importantes e teve a oportunidade de vencer a partida."

Desde que derrotou Roger Federer na final de Flushing Meadows, em 2009, Del Potro tem lutado para atingir a sua melhor forma depois de uma longa batalha contra uma incômoda lesão no pulso.

Ele voltou a ser considerado uma força no tênis masculino no ano passado ao ganhar quatro títulos e chegar às quartas de final em Melbourne Park e no Aberto dos EUA, para terminar a temporada entre os Top 10.

Mesmo depois de surpreender o número um do mundo, Novak Djokovic, ao ficar com o bronze nas Olimpíadas de Londres, Del Potro tem sido cauteloso sobre suas chances de adicionar um segundo título de Grand Slam ao seu currículo.

"Acho que preciso me esforçar porque a temporada acabou de começar," disse Del Potro. "Acredito no meu jogo e em mim. Vou me trabalhar e me esforçar muito."