Del Potro e Gasquet são eliminados em Sydney

Principal favorito ao título, Del Potro acabou superado pelo cipriota Marcos Baghdatis com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, enquanto Gasquet, terceiro mais bem pré-classificado, caiu por 6/4 e 7/6 (7/4) diante do usbeque Denis Istomin.

Com o triunfo sobre o tenista argentino, atual 11.º colocado do ranking da ATP, Baghdatis lutará contra Julien Benneteau por um lugar na final de Sydney. O tenista francês assegurou lugar na semifinal ao vencer o russo Alex Bogomolov Jr por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4.

Já Istomin terá pela frente na próxima fase o finlandês Jarkko Nieminen, que aplicou duplo 6/3 sobre o norte-americano Bobby Reynolds nesta quarta-feira. Reynolds havia surpreendido ao eliminar o norte-americano John Isner, segundo cabeça de chave, na segunda rodada, mas desta vez não foi páreo para o tenista da Finlândia.

Antes de Del Potro e Gasquet serem desbancados nas quartas de final, os espanhóis Feliciano Lopez e Marcel Granollers, o sérvio Viktor Troicki, o norte-americano Ryan Sweeting e checo Radek Stepanek, além do próprio Isner, foram eliminados na condição de cabeças de chave.