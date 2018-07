Del Potro e Kyrgios avançam em Wimbledon; jogo de Zverev é interrompido

Atual número quatro do mundo, o argentino Juan Martín del Potro venceu mais uma em Wimbledon e mostrou consistência, colocando-se como um dos principais tenistas da metade inferior da chave masculina. Nesta quinta-feira, ele bateu o espanhol Feliciano López por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2.

+ Demoliner vence em estreia nas duplas em Wimbledon; Soares tem jogo adiado

+ Atuais campeões, Melo e Kubot largam com vitória nas duplas em Wimbledon

+ Serena avança à terceira rodada e Wozniacki é eliminada em Wimbledon

Del Potro avançou à terceira rodada com uma grande atuação contra o rival, atual 70º do ranking. O argentino não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento da partida. Ele obteve seis quebras de saque ao longo dos três sets. Para tanto, foi quase cirúrgico dentro de quadra.

Ele anotou apenas cinco erros não forçados na partida, contra 44 do adversário. Destacou-se também no saque, com 13 aces, contra dez de López. Del Potro venceu nada menos que 97% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

Apesar da eliminação, López deixará a chave de simples de Wimbledon com um recorde. Ele alcançou a marca de 66 edições de Grand Slam disputadas consecutivamente. Ele não perde uma competição deste nível desde a edição de 2002 de Roland Garros.

Na terceira rodada, Del Potro vai encarar o francês Benoit Paire, que avançou na chave ao superar o canadense Denis Shapovalov por 0/6, 6/2, 6/4 e 7/6 (7/3). Se confirmar o favoritismo, o argentino poderá cruzar com outro espanhol, Rafael Nadal, nas oitavas de final.

Nadal, por sinal, conheceu no início desta noite seu próximo rival. Será o australiano Alex De Minaur, que avançou ao eliminar o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/2, 6/7 (8/10), 7/5 e 6/3.

Os resultados desta quinta-feira reservaram um bom duelo para a terceira rodada, entre o australiano Nick Kyrgios e o japonês Kei Nishikori, ambos cabeças de chave. Kyrgios (15º pré-classificado) bateu o holandês Robin Haase por 6/3, 6/4 e 7/5, enquanto Nishikori (24º) superou o australiano Bernard Tomic por 2/6, 6/3, 7/6 (9/7) e 7/5.

Em outros jogos desta quinta, o russo Karen Khachanov despachou o cipriota Marcos Baghdatis por 6/3, 6/4, 3/6, 6/7 (4/7) e 7/5. Seu próximo adversário será o americano Frances Tiafoe.

Outro a garantir lugar na terceira rodada é o letão Ernests Gulbis, que despachou o bósnio Damir Dzumhur por 2/6, 6/4, 6/3, 1/6 e 6/3. Gulbis, porém, ainda não sabe quem enfrentará logo na sequência.

Isso porque o jogo entre o alemão Alexander Zverev e o americano Taylor Fritz foi interrompido antes do fim em razão da falta de iluminação natural. Fritz liderava o placar de virada com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/0). O duelo será finalizado nesta sexta.