Del Potro e Nishikori vencem e avançam no Torneio da Basileia

Dois dos favoritos ao título do Torneio da Basileia, o argentino Juan Martín Del Potro e o japonês Kei Nishikori venceram seus jogos nesta quarta-feira e avançaram na chave da competição de nível ATP 500, na Suíça. Recuperando sua melhor forma técnica, Del Potro fez sua estreia no torneio que já venceu duas vezes, em 2012 e 2013.

Embalado pelo título conquistado em Estocolmo, no fim de semana, o argentino derrotou o holandês Robin Haase, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Nas oitavas de final, Del Potro vai enfrentar o belga David Goffin, seu algoz logo na estreia do Masters 1000 de Xangai, na China, há duas semanas.

De volta ao Top 50, após brilhar na Suécia, Del Potro vai se aproximando da forma técnica que lhe rendeu o 4º posto do ranking, em 2011, e o título do US Open, dois anos antes. No domingo, ao voltar a levantar um troféu após 33 meses, ele confirmou o bom momento na temporada, quase dois meses após faturar a medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro.

Dono da medalha de bronze no Rio, Kei Nishikori venceu a segunda partida na Basileia, ao superar o italiano Paolo Lorenzi por 7/6 (7/3) e 6/2. O triunfo já lhe garantiu a vaga nas quartas de final. Seu próximo adversário sairá justamente do confronto entre Del Potro e Goffin.

Outro a faturar um título no fim de semana, o francês Richard Gasquet desistiu logo em sua estreia em solo suíço. O campeão de Antuérpia abandonou a competição quando perdia do argentino Guido Pella por 6/2 e 2/1. Gasquet vem sofrendo com dores nas costas desde a metade da temporada.

Nas oitavas de final, Pella vai encarar o alemão Micha Zverev, que superou o norte-americano Taylor Fritz por 7/6 (7/4) e 6/0. Ainda nesta quarta, venceram o espanhol Pablo Carreño Busta, o norte-americano Jack Sock e o argentino Federico Delbonis, que derrubou o lituano Ricardas Berankis, grande surpresa da competição até então. Berankis eliminara na primeira rodada o canadense Milos Raonic. O lituano vinha do qualifying, enquanto Raonic era o cabeça de chave número dois do torneio.