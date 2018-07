Del Potro é surpreendido por alemão e cai logo na estreia em Miami

MIAMI - O Masters 1000 de Miami, o segundo da temporada de 2013, mal começou e a zebra já apareceu. Nesta sexta-feira, muito atrapalhado pela chuva e também pelo bom tênis do adversário, o argentino Juan Martín del Potro foi eliminado logo em sua estreia na competição. Já pela segunda rodada, o atual número 7 do mundo perdeu para o alemão Tobias Kamke, 89.º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em uma hora e 50 minutos de partida.

Em quadra, Del Potro não conseguiu manter o alto nível de seu jogo apresentado no Masters 1000 de Indian Wells, em que foi derrotado na final pelo espanhol Rafael Nadal. No primeiro set, igualou forças com o alemão e só perdeu nos detalhes no tie-break. Aí veio a chuva em Miami e a partida ficou paralisada por cerca de duas horas. Na volta, o argentino não se encontrou mais na partida e foi facilmente batido.

Pela terceira rodada, Kamke terá outro grande desafio pela frente. O alemão enfrentará o austríaco Jurgen Melzer, que já figurou entre os 10 melhores do mundo (atualmente é o número 42) e que bateu o espanhol Marcel Granollers, cabeça de chave número 31, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Se Del Potro perdeu, outro pré-classificado não quis dar chance ao azar. Sem dificuldades, o sérvio Janko Tipsarevic (cabeça 7) derrotou o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Quem também se classificou à terceira rodada foram o espanhol Albert Ramos, o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o norte-americano James Blake e o italiano Fabio Fognini.

DERROTA BRASILEIRA

Maior esperança do Brasil na chave de duplas, o mineiro Bruno Soares foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Miami. Quinta melhor parceria da temporada e cabeça de chave número 6 do torneio, Soares e o austríaco Alexander Peya perderam para a dupla formada pelos espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.