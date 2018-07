Del Potro elimina Soderling e avança em Estoril O tenista argentino Juan Martin del Potro derrotou o sueco Robin Soderling por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e avançou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Estoril, em Portugal. Ele irá enfrentar agora o uruguaio Pablo Cuevas, responsável por eliminar o brasileiro Thomaz Bellucci no outro jogo do dia.