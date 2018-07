Del Potro encerra série invicta de Djokovic e encara Nadal na decisão

INDIAN WELLS - Juan Martín del Potro conquistou uma grande vitória sobre o sérvio Novak Djokovic, neste sábado à noite, e garantiu vaga na final do Masters 1.000 de Indian Wells. O tenista argentino derrotou o líder do ranking mundial por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, e se credenciou para enfrentar o espanhol Rafael Nadal na decisão que será disputada neste domingo, por volta das 18 horas (de Brasília).

Essa também foi a primeira derrota de Djokovic nesta temporada, sendo que o argentino colocou fim a uma série invicta de 21 jogos do tenista número 1 do mundo.

Cabeça de chave número 7 da competição realizada nos Estados Unidos, Del Potro sofreu muito com o calor neste sábado e terminou o confronto extenuado, mas conseguiu reverter até uma desvantagem de 3 a 0 no terceiro set para ir à final. Horas mais cedo, Nadal derrotou o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

A batalha entre Del Potro e Djokovic durou 2h50min e o argentino não superava o poderoso rival desde a decisão da medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado. De lá para cá, o tenista número 1 do mundo acumulou quatro vitórias seguidas sobre o argentino e ampliou para 8 a 2 a sua vantagem no retrospecto do confronto com o adversário, que agora tem três triunfos contra o sérvio.

No fim das contas, Del Potro saiu de quadra vencedor ao aproveitar cinco de 12 chances de quebrar o saque de Djokovic, que converteu quatro de 11 break points. O equilíbrio norteou todo o confronto, que foi finalizado pelo argentino com um ace, o seu quarto no jogo, enquanto o tenista número 1 do mundo acumulou cinco pontos de saque ao total. E, curiosamente, os dois jogadores fecharam o duelo com aproveitamento igual (60%) no saque.