Del Potro enfrenta Verdasco na semifinal em San Jose

Del Potro, que pouco competiu em 2010 por conta de lesão, terá um desafio mais complicado pela frente neste sábado. Ele vai duelar com o espanhol Fernando Verdasco, principal favorito ao título. O tenista número nove do mundo avançou no torneio ao bater Denis Istomin, do Usbequistão, por duplo 6/4.

O vencedor do duelo entre Del Potro e Verdasco já sabe quem enfrentará na decisão. Será o canadense Milos Raonic, 84.º do ranking, que eliminou o lituano Richard Berankis, por 6/4 e 7/6 (7/2), nas quartas de final e avançou direto para a final por conta da desistência do francês Gael Monfils, seu adversário da semifinal.

Monfils, segundo cabeça de chave, desistiu do torneio logo depois de vencer o americano Tim Smyczek, por 6/4 e 7/6 (8/6), na noite desta sexta. O francês alegou dores no punho esquerdo para abandonar a competição. Com sua saída, Raonic, de 21 anos, ganhou a chance de disputar uma final de torneio ATP pela primeira vez na carreira.