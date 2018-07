Del Potro espera retornar após o US Open Em recuperação de uma cirurgia no pulso da mão direita, o tenista argentino Juan Martín Del Potro deu nesta quarta-feira o primeiro parecer sobre seu provável retorno às quadras. E na opinião do quinto tenista do ranking, ele deve voltar ao circuito profissional logo após a disputa do US Open deste ano, torneio que venceu em 2009.