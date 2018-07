Del Potro estreia com vitória no Torneio de Roterdã

ROTERDÃ - Sem jogar desde o dia 16 de janeiro, quando foi eliminado pelo espanhol Roberto Bautista Agut ainda na segunda rodada do Aberto do Austrália, o tenista argentino Juan Martin del Potro voltou ao circuito nesta quarta-feira. E estreou com vitória no Torneio de Roterdã, na Holanda, ao ganhar do francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Número 4 do mundo, Del Potro é o principal favorito ao título em Roterdã, torneio que ele já conquistou no ano passado. Com essas credenciais, passou pelo francês que ocupa a 23ª colocação do ranking e avançou para a segunda rodada, quando enfrentará outro tenista da França, Paul-Henri Mathieu, que tinha se classificado na última segunda-feira.

Enquanto Monfils, que vinha embalado pelo título do último domingo em Montpellier, foi eliminado logo na estreia, outros dois tenistas franceses ganharam nesta quarta-feira e avançaram à segunda rodada em Roterdã. Richard Gasquet derrotou o holandês Thiemo de Bakker por 6/7 (5/7), 7/6 (7/2) e 6/3 e Nicolas Mahut venceu o alemão Daniel Brands por 7/5 e 6/3.

Em outro resultado do dia, o alemão Tommy Haas confirmou o favoritismo e ganhou na estreia em Roterdã. Após ter sido vice-campeão do Torneio de Zagreb no último domingo, na Croácia, o número 12 do mundo derrotou nesta quarta-feira o espanhol Fernando Verdasco, por 6/7 (4/7), 7/6 (7/1) e 7/5, e avançou para enfrentar agora o polonês Jerzy Janowicz.