Del Potro garante vaga na semifinal do Torneio de Viena

Número 8 do mundo, Del Potro é o primeiro cabeça de chave em Viena e ainda luta para conseguir sua vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, novembro, em Londres. Em busca do título na Áustria, ele passou fácil por Matosevic, 55º colocado do ranking, com a vitória por duplo 6/2.

O adversário de Del Potro na semifinal deste sábado já está definido. Será o luxemburguês Gilles Muller, que se classificou ao eliminar o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Do outro lado da chave em Viena, os dois semifinalistas também foram conhecidos nesta sexta-feira.

Em nono lugar no ranking mundial, o sérvio Janko Tipsarevic passou pelas quartas de final após o abandono de seu adversário, o esloveno Aljaz Bedene. Agora, ele irá enfrentar neste sábado outro tenista da Eslovênia, Grega Zemlja, que desbancou o favoritismo do alemão Tommy Haas e ganhou por 6/4, 4/6 e 6/2.