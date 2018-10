Del Potro garante vaga no ATP Finals e voltará a jogar o torneio após cinco anos

A Associação dos Tenistas Profissionais confirmou oficialmente nesta quarta-feira que o argentino Juan Martín del Potro já garantiu a sua presença no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores jogadores da temporada, entre os dias 11 e 18 de novembro, em Londres.

A classificação para a importante competição foi assegurada depois que o atual quarto colocado do ranking mundial venceu o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), e avançou às quartas de final do Torneio de Pequim, ATP 500 realizado em quadras duras.

Finalista do último US Open, Del Potro não joga o ATP Finals desde 2013 e agora fará o seu retorno ao grande evento, do qual ficou fora por quatro anos consecutivos principalmente por causa da série de lesões graves no punho que o afastaram das quadras por longos períodos.

"Estou feliz por ir a Londres. Será um momento maravilhoso para mim. E adoro fazer parte deste grupo de oito jogadores", comemorou o argentino, que depois destacou: "É claro, é um torneio muito especial para nós. Estarei empolgado para jogá-lo bem em Londres".

Del Potro se tornou o quarto jogador a assegurar classificação ao próximo ATP Finals. Os outros são o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, respectivos líder, vice-líder e terceiro colocado do ranking mundial.