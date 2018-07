Del Potro leva susto, mas vence Karlovic e empata final da Copa Davis

Juan Martín Del Potro decretou o empate na final da Copa Davis, na noite desta sexta-feira, em Zagreb. Após levar um susto no segundo set, o experiente tenista somou o primeiro ponto da Argentina no confronto ao vencer o croata Ivo Karlovic por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8), 6/3 e 7/5, num duelo de saques poderosos que durou 3h18min.

Del Potro controlou o serviço do rival e venceu apesar dos 35 aces de Karlovic - o argentino anotou 15. Assim, deixou o duelo empatado em 1 a 1 na série melhor de cinco partidas. Mais cedo, Marin Cilic confirmou o favoritismo ao vencer Federico Delbonis num apertado triunfo de 3 sets a 2.

O confronto será desempatado neste sábado, com a partida de duplas. A Argentina entrará em quadra com Leonardo Mayer e Guido Pella, enquanto a equipe anfitriã terá Franko Skugor e Ivan Dodig, ex-parceiro do brasileiro Marcelo Melo no circuito profissional.

Embalado por uma temporada surpreendente, após problemas físicos e irregularidade, Del Potro começou melhor nesta sexta. Fechou o set inicial sem ter o saque ameaçado e com uma quebra, obtida logo no início da partida.

Na segunda parcial, Karlovic reagiu, mesmo sem por em perigo o serviço do argentino. Del Potro, por sua vez, desperdiçou dois break points. No tie-break, o tenista da casa obteve uma inesperada virada e empatou o jogo.

O susto, contudo, foi rapidamente superado por Del Potro. O ex-número quatro do mundo faturou uma quebra de saque no terceiro e no quarto set e sacramentou a vitória, diante das dificuldades do croata em ameaçar seu serviço. Em peso na cidade croata, a torcida argentina vibrou nas arquibancadas da Arena Zagreb, que contava até com a presença ilustre de Diego Maradona.