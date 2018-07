Del Potro luta, mas Murray vence em 3 sets e avança em Roland Garros

Em seu primeiro grande teste em Roland Garros, o escocês Andy Murray sofreu neste sábado, mas venceu o argentino Juan Martín del Potro pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8), 7/5 e 6/0. A partida, que durou 2h53min, acabou sendo decidida ainda no set inicial, quando Del Potro levou uma dura virada e desperdiçou seguidos set points.

Com o resultado, o número 1 do mundo se garantiu nas oitavas de final. Em busca do seu primeiro título no Grand Slam francês, Murray agora vai aguardar o confronto entre o norte-americano John Isner e o jovem russo Karen Khachanov, de apenas 21 anos.

Murray e Del Potro entraram na quadra Philippe Chatrier neste sábado com o recente histórico de dois grandes jogos realizados no ano passado. Eles decidiram a final olímpica do Rio de Janeiro, com triunfo para o britânico, e fizeram outro bom jogo pela Copa Davis, pela semifinal, com triunfo de Del Potro e do time argentino.

Os dois grandes jogos foram reproduzidos no set inicial deste sábado. Somente esta parcial durou 1h20min, quase a metade da duração total da partida. Del Potro começou melhor e quebrou o saque de Murray, abrindo 2/1. Mantendo a vantagem, o argentino sacou para fechar o set, mas desperdiçou dois set points e sofreu a quebra.

O duelo foi decidido no tie-break, quando os dois tenistas se alternaram na liderança do marcador e perderam set points em sequência, alguns em duplas faltas. O ponto decisivo acabou surgindo em erro não forçado de Del Potro, garantindo a Murray o primeiro set.

O argentino não escondeu o abatimento pela virada no placar e se lamentou escorado na rede, de cabeça baixa, por quase dois minutos. Sem a mesma intensidade do set inicial, Del Potro começou o segundo set levando uma quebra de Murray. Na sequência, até pediu atendimento médico em quadra.

Recuperado, conseguiu devolver a quebra no décimo game, empatando em 5/5. Mas não sustentou o momento favorável. Murray faturou nova quebra, sem deixar inverter o roteiro do set inicial, e fechou o set.

Completamente abatido, Del Potro se tornou presa fácil para o líder do ranking no terceiro set. Sem reagir, não venceu nenhum game e acabou sofrendo um "pneu", após três quebras em série em favor de Murray. O argentino havia voltado a competir em Roland Garros nesta temporada, depois de quatro anos de ausência, em razão de problemas físicos.

VERDASCO E CILIC NAS OITAVAS

Surpresa da rodada de abertura, ao eliminar o alemão Alexander Zverev, campeão do Masters de Roma, o espanhol Fernando Verdasco não tomou conhecimento da boa fase do uruguaio Pablo Cuevas e venceu em sets diretos, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/3. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o japonês Kei Nishikori e o sul-coreano Hyeon Chung.

Sétimo cabeça de chave, o croata Marin Cilic também se garantiu nas oitavas de final. Ele despachou o espanhol Feliciano López também por 3 a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/3. Na sequência, Cilic vai duelar com o sul-africano Kevin Anderson, que avançou ao ganhar do britânico Kyle Edmund em uma batalha de cinco sets e 4 horas de duração: 6/7 (6/8), 7/6 (7/4), 5/7, 6/1 e 6/4.