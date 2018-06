Del Potro passa fácil por francês e vai à terceira rodada em Roland Garros

Um dos principais favoritos ao título em Roland Garros, o argentino Juan Martín Del Potro garantiu vaga na terceira rodada nesta quinta-feira. Sem maiores dificuldades, o cabeça de chave número 5 passou com facilidade pelo francês Julien Benneteau por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2.

Del Potro teve alguma dificuldade apenas no primeiro set, em que chegou a ter o saque quebrado, mas respondeu aproveitando dois break points para sair em vantagem. A partir da segunda parcial, porém, exerceu sua superioridade diante do número 62 do mundo e arrancou para o triunfo com mais três quebras.

Este ano, Del Potro busca seu primeiro título em Roland Garros. Ele tem uma semifinal, em 2009, como melhor resultado no Grand Slam francês. Para seguir neste objetivo, porém, ele terá pela frente outro cabeça de chave na terceira rodada: o espanhol Albert Ramos-Viñolas, 31.º favorito.

Outro favorito que avançou nesta quinta, mas com bem mais dificuldade, foi o norte-americano John Isner. Cabeça de chave número 8, ele encarou o argentino Horácio Zeballos, saiu atrás, mas buscou a virada para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 7/6 (7/4), 7/5 (7/2) e 6/2.

Foram 2h49min de partida até que Isner conseguisse confirmar a vitória sobre o número 103 do mundo. Agora, ele vai ter pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, que teve ainda mais dificuldade, mas bateu seu compatriota Jeremy Chardy por 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 6/3, 6/2, 3/6 e 9/7, em 3h26min de jogo.

Ainda na reta final da rodada desta quinta, o argentino Diego Schwartzman garantiu vaga na terceira rodada ao atropelar o checo Adam Pavlasek. Cabeça de chave número 11, ele venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1, e agora vai encarar o croata Borna Coric.