Del Potro perde de Gulbis e cai nas quartas em Roterdã

Del Potro voltou a sentir dores no punho esquerdo durante o duelo desta sexta. O argentino, que vinha de tratamento no local, precisou de atendimento médico durante o jogo e aparentou ter problemas para devolver bolas no backhands.

Ao mesmo tempo em que sofria com as dores, Del Potro tinha dificuldade para segurar o potente saque do rival. Gulbis acertou 12 aces e contou com um aproveitamento de 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, acabou dominando o argentino e, com uma quebra de saque em cada parcial, fechou o jogo.

Na semifinal, ele terá mais um rival do Top 10. Berdych, número sete do mundo, avançou ao derrotar de virada o polonês Jerzy Janowicz por 6/7 (9/11), 6/2 e 6/4. A outra semifinal ainda será definida nesta sexta. O escocês Andy Murray vai encarar o croata Marin Cilic, enquanto o holandês Igor Sijsling enfrentará o alemão Philipp Kohlschreiber.