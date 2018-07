Del Potro perde em Lyon, sente dores e pode desistir de Roland Garros

O argentino Juan Martín del Potro sofreu uma dupla decepção nesta quarta-feira. Foi surpreendentemente eliminado nas oitavas de final do Torneio de Lyon, um ATP 250 disputado no saibro, na França, e viu a sua participação em Roland Garros ficar em risco.

Número 30 do mundo e sexto favorito da competição, Juan Martín Del Potro caiu nesta quarta-feira para o português Gastão Elias, apenas o 125.º do ranking da ATP. Ele foi surpreendido por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/4.

Não bastasse a derrota, o argentino contou que sentiu dores e pode ficar fora de Roland Garros, que começa na próxima semana. "Senti dores no ombro e nas costas", lamentou Juan Martín Del Potro, que não joga o único Grand Slam disputado no saibro desde 2012, devido a uma série de contusões. "Irei para Paris e decidirei assim que possível sobre minha participação em Roland Garros".

Gastão Elias, por sua vez, após surpreender o argentino, terá outro difícil desafio: encara o canadense Milos Raonic, principal cabeça de chave e sexto do mundo, que também nesta quarta-feira despachou o usbeque Denis Istomin (81.º) por 6/4 e 6/3.

Os demais favoritos que entraram em quadra também venceram nesta quarta-feira. O francês Jo-Wilfied Tsonga, segundo cabeça de chave e 13.º do ranking, até teve dificuldades diante do argentino Carlos Berlocq, mas reagiu e ganhou de virada - com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov (54.º), que derrotou o australiano Jordan Thompson por 6/2 e 7/6 (7/3).

Já o checo Tomas Berdych, terceiro favorito, superou o sul-coreano Chung Hyeon por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e enfrenta o quinto favorito Gilles Simon - o francês derrotou o britânico Kyle Edmund por 3/6, 7/5 e 6/4.

Ainda nesta quarta-feira, pela chave de duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner e seu companheiro australiano Marcus Daniell avançaram à semifinal após superarem o alemão Andre Begemann e o austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 10 a 8 no match tie-break. Seus próximos adversários serão os australianos Nick Kyrgios e Matt Reid.