Del Potro reitera decisão de não jogar a Davis em 2014

Sem Del Potro, a Argentina perdeu, em casa, para a Itália por 3 a 1, pela primeira rodada da atual edição da Copa Davis. Essa derrota levará os argentinos a disputarem a repescagem, algo que não havia ocorrido nos últimos 12 anos.

Atual número 5 do ranking mundial, Del Potro reiterou no comunicado a sua desconformidade com a direção da equipe e optou por dar prioridade aos seus compromissos no circuito.

Em novembro do ano passado, Del Potro publicou uma carta em que expôs as suas diferenças com os gestores do tênis argentino. E o anúncio desta segunda-feira indica que o impasse permanece, deixando a Argentina sem o seu principal tenista para tentar seguir na elite da Copa Davis.