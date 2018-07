Del Potro salva match point e bate Llodra no Torneio de Marselha

MARSELHA - Juan Martín del Potro mostrou poder de superação em sua estreia no Torneio de Marselha. O argentino não se intimidou com o bom ritmo do francês Michael Llodra, e nem com a torcida contrária, e salvou um match point antes de fechar a partida por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5

Atual campeão e um dos favoritos ao título novamente, Del Potro esteve muito perto da derrota no terceiro set, quando Llodra teve 5/4 no placar e ameaçava o saque do argentino. Del Potro, porém, evitou o revés com um ace. Na sequência, impôs uma quebra de saque ao local e fechou a partida após 2h32min.

Ainda no embalo do título conquistado em Roterdã, no domingo, o argentino vai enfrentar nas quartas de final outro tenista da casa. Gilles Simon avançou ao eliminar o espanhol Roberto Bautista por 6/3 e 6/1.

Na parte superior da chave, o russo Dmitry Tursunov protagonizou mais uma "zebra" na competição ao despachar o sérvio Janko Tipsarevic, quarto cabeça de chave, por 7/6 (7/4) e 6/2. Em baixa, Tursunov ocupa somente o 119º lugar do ranking da ATP. Antes de Tipsarevic, caíram os locais Gael Monfils e Richard Gasquet.

Disputado sobre piso duro indoor, o Torneio de Marselha distribui 250 pontos ao campeão e tem premiação total de 528.135 mil euros. Nesta edição, o principal favorito ao título é o checo Tomas Berdych, atual número seis do mundo.