Del Potro sofre, mas vence em jogo de 62 aces em Viena

O confronto foi marcado pelo forte saque dos dois tenistas. Foram ao todo 62 aces, 30 deles do argentino. Assim, o atual número 8 do mundo salvou 5 break points na partida. No entanto, não conseguiu converter nenhum dos 10 break points cedidos pelo rival. Sem quebras de saque, o jogo foi decidido no tie-break, com vantagem para o tenista mais experiente.

Nas quartas de final, o principal favorito ao título em Viena vai enfrentar o vencedor do confronto entre o australiano Marinko Matosevic e o austríaco Dominic Thiem, que eliminou nesta quarta o eslovaco Lukas Lacko por 7/6 (7/3) e 6/3.

Ainda nesta quarta, o austríaco Jurgen Melzer foi eliminado logo na estreia por Gilles Muller, de Luxemburgo, por 6/3, 3/6 e 7/6 (7/4). E o norte-americano Donald Young, com um dos aproveitamentos mais baixos da temporada, derrotou o italiano Fabio Fognini por 7/6 (10/8) e 6/3.

SUÉCIA - No Torneio de Estocolmo, o australiano Lleyton Hewitt avançou às quartas de final ao bater o finlandês Jarkko Nieminen por 7/6 (7/2), 2/6 e 6/4. Na sequência, ele vai duelar com o espanhol Nicolas Almagro, terceiro cabeça de chave, que despachou o romeno Marius Copil por 6/4 e 7/6 (7/4).

Outro favorito ao título, o russo Mikhail Youzhny eliminou o local Patrik Rosenholm, por 6/0 e 6/2, e pode cruzar com o checo Tomas Berdych, número seis do mundo, nas quartas de final. Ainda nesta quarta, o lituano Ricardas Berankis bateu o alemão Florian Mayer, por 4/6, 6/4 e 6/2.

RÚSSIA - Terceiro cabeça de chave, o sérvio Viktor Troicki foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Moscou, ao cair diante do tunisiano Malek Jaziri por 6/1, 3/6 e 6/2. Além de Jaziri, avançaram o checo Lukas Rosol, o japonês Tatsuma Ito, o francês Edouard Roger-Vasselin, o italiano Flavio Cipolla, o croata Ivo Karlovic e o polonês Jerzy Janowicz.