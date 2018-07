Del Potro supera Federer e fatura título na Basileia

BASILEIA - Após seis derrotas sofridas somente neste ano, Juan Martín Del Potro conseguiu enfim derrubar Roger Federer neste domingo. Diante da torcida completamente favorável ao suíço, o argentino venceu o número 1 do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3) e se sagrou campeão do Torneio da Basileia.

Com o resultado, Del Potro pôs fim ao domínio do tenista da casa na competição. Federer vinha de dois títulos seguidos e buscava o sexto troféu na Basileia. O argentino também encerrou a série de seis derrotas seguidas para o suíço neste ano. A última delas, a mais sofrida de todas, aconteceu na semifinal dos Jogos Olímpicos.

Del Potro reduziu também a desvantagem de Federer no retrospecto entre os dois tenistas. Agora ele soma três vitórias, contra 13 do suíço. O argentino soma agora 13 títulos de nível ATP na carreira, sendo quatro deles somente nesta temporada.

Federer, por sua vez, ficou mais distante de terminar o ano na liderança do ranking. Por conta dos pontos perdidos neste domingo, por não defender o título do ATP 500 da Basileia, o suíço deve perder a ponta nas próximas semanas.

Como era esperado, Del Potro e Federer fizeram uma partida equilibrada na decisão deste domingo. O argentino, porém, dominou o primeiro set, contando com grande aproveitamento no saque. Chegou a vencer 100% dos pontos quando jogou com o primeiro saque até a metade da parcial.

Em bom ritmo, faturou a única quebra de saque do jogo no quinto game do primeiro set, abrindo 3/2. Com a vantagem, encaminhou a vitória na parcial sem sofrer maiores ameaças. O confronto ficou, então, mais parelho no segundo set. Mesmo cometendo seguidos erros em insistentes deixadinhas, na tentativa de quebrar o ritmo do rival, Federer levou o duelo para o tie-break e buscou o empate.

Embalado, o suíço jogou melhor na terceira parcial. Não teve o saque ameaçado em nenhum momento e ainda esteve mais perto de quebrar o serviço do argentino. No entanto, desperdiçou as quatro oportunidades cedidas por Del Potro. Paciente, o argentino forçou novo tie-break e, desta vez, se saiu melhor que o rival, garantindo a vitória após 2h44min.