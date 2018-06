Del Potro supera russo e fará semifinal com Ferrer em Auckland

Número 12 do mundo, o argentino Juan Martin del Potro, campeão do Torneio de Auckland em 2009, passou nesta quinta-feira às semifinais do evento neozelandês preparatório para o Aberto da Austrália ao derrotar o russo Karen Khachanov, o 48º colocado no ranking da ATP, por 7/6 (7/4) e 6/3.

Del Potro, o segundo cabeça de chave do torneio, se mostrou em plena forma às vésperas do primeiro Grand Slam da temporada na sua segunda vitória em dois sets após passar na estreia pelo canadense Denis Shapovalov (6/2 e 6/4). O argentino, que foi campeão em 2009 em Auckland, ainda não teve o seu saque quebrado nesta edição do evento. E a campanha que vem realizando na Nova Zelândia o colocará no Top 10 do ranking, onde não figura desde agosto de 2014.

Seu rival será outro ex-campeão do torneio de nível ATP 250, o espanhol David Ferrer (38º), que levou o título em Auckland em quatro ocasiões e assegurou a sua oitava semifinal do evento ao ganhar do sul-coreano Hyeon Chung (62º) por 6/3 e 6/2 nas quartas de final. O ex-Top 3 do ranking lidera o confronto direto com Del Potro por 6 a 4.

Também ex-campeão em Auckland, Roberto Bautista Agut (21º) enfrentará o holandês Robin Haase (43ª) na outra semifinal do torneio. O espanhol derrotou nesta quinta-feira o checo Jiri Vesely (64º) por 7/6 (7/1) e 6/1, enquanto Haase aplicou um duplo 6/4 no alemão Peter Gojowczyk (65º).