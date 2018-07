Del Potro surpreende Dimitrov, vence de virada e vai à segunda rodada em Roma

O argentino Juan Martín Del Potro surpreendeu nesta segunda-feira e garantiu vaga na segunda rodada do Masters 1000 de Roma. Na estreia, o número 34 do mundo suou, mas venceu de virada o búlgaro Grigor Dimitrov, 11.º cabeça de chave no saibro italiano, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

Del Potro mostrou em quadra todo o potencial e a conhecida raça que fizeram dele um dos melhores jogadores do mundo há alguns anos. Envolto em diversos problemas físicos desde então, ele ainda luta para recuperar seu melhor tênis, e nesta segunda mostrou alguns lampejos de sua antiga forma.

Para derrotar Dimitrov, Del Potro precisou de pouco mais de duas horas de partida e superar um primeiro set ruim, no qual Dimitrov foi ligeiramente superior e fechou. A resposta veio na parcial seguinte, em que o argentino disparou em vantagem e não teve maiores dificuldades para igualar o confronto.

O duelo, então, foi para o set de desempate, em que o equilíbrio voltou a ser a tônica. Até que no nono game, Del Potro conseguiu a única quebra da parcial. Na sequência, sacou para confirmar o triunfo e a classificação.

Com o resultado, Del Potro garantiu-se na segunda rodada em Roma, na qual terá pela frente o britânico Kyle Edmund, número 53 do ranking, que passou pelo português João Sousa nesta segunda. Este será somente o primeiro duelo entre eles no circuito.