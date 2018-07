Del Potro surpreende Federer e conquista o título na Basileia

Dois de três sets foram para o tiebreak, com vitória do argentino no final por 6-4, 6-7 e 7-6. Esse foi o segundo título seguido de Del Potro em duas semanas, após a vitória em Viena na semana passada.

Foi o primeiro encontro entre Federer e Del Potro desde a semifinal dos Jogos Olímpicos de Londres, em que Federer venceu de forma história após um último set com 36 games.

Dessa vez também não faltou equilíbrio em quadra, em um jogo com longas trocas de bola e apenas uma quebra de serviço, no quinto game do primeiro set.

(Por Brian Homewood)