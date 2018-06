Del Potro surpreende Zverev e enfrenta Kevin Anderson na final de Acapulco

O argentino Juan Martín del Potro segue surpreendo no Torneio de Acapulco, disputado em quadras de saibro, no México. Na noite desta sexta-feira, ele venceu com facilidade o alemão Alexander Zverev, segundo favorito e quinto do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Sexto cabeça de chave e nono do mundo, Del Potro já havia surpreendido nas quartas o austríaco Dominic Thiem, terceiro favorito. E, com mais um bom triunfo na semifinal, ele se garantiu na decisão do torneio mexicano.

E seu adversário já está definido. Será o sul-africano Kevin Anderson, quinto cabeça de chave que eliminou o norte-americano Jared Donaldson por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. O argentino ganhou todos os seis confrontos que disputou contra Anderson, mas previu um duelo complicado.

"Espero que ele (Anderson) sacará forte. Se estiver em um bom dia, ele pode ganhar de qualquer um. E está confiante porque vive um bom momento", elogiou Del Potro, referindo-se ao adversário que está atualmente na oitava colocação do ranking.

Essa será a segunda final do argentino na temporada - foi vice no Torneio de Auckland - e a 31ª da carreira. Já Anderson conquistou o Torneio de Nova York e foi vice em Pune neste ano.