Del Potro vacila e é eliminado por Berdych em Indian Wells

Não foi desta vez que o argentino Juan Martin del Potro ganhou sua primeira partida contra um rival do Top 10 desde seu retorno ao circuito. Neste sábado, o ex-número quatro do mundo não resistiu ao checo Tomas Berdych e foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.

Del Potro, que ficou quase um ano afastado do circuito por lesão, teve boas chances contra Berdych, atual sétimo colocado do ranking. No entanto, não aproveitou as sete oportunidades de quebra de saque que o checo permitiu. Foram cinco chances no set inicial e duas na segunda parcial, todas devidamente salvas por Berdych, que fazia sua estreia neste sábado.

Sem perder o serviço, o tenista da República Checa se impôs em quadra, mesmo diante de um resistente Del Potro. Recuperando sua forma física e técnica, o argentino fez boa exibição apesar dos erros e da 420ª posição que ocupa atualmente no ranking da ATP. Na terceira rodada, Berdych vai enfrentar o vencedor do duelo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o croata Borna Coric.

Atual número dez do mundo, o francês Richard Gasquet também estreou com vitória na quadra dura de Indian Wells, nos Estados Unidos. Sem maiores dificuldades, ele bateu o compatriota Nicolas Mahut por 6/4 e 6/1. Na sequência, ele vai duelar com o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que também só precisou de dois sets para avançar, superando o holandês Robin Haase por 6/4 e 6/2.

O francês Gael Monfils e o canadense Milos Raonic, 13º e 12º cabeças de chave respectivamente, também estrearam neste sábado no primeiro Masters 1000 da temporada 2016. Raonic foi quem teve menos trabalho, em sua primeira competição desde a grande campanha no Aberto da Austrália, no qual foi semifinalista.

Mostrando-se totalmente recuperado da lesão muscular que sofreu naquela semifinal, o tenista do Canadá superou o espanhol Iñigo Cervantes por 6/1 e 6/3. Agora ele terá um teste mais complicado pela frente. Seu adversário será Monfils, que eliminou outro espanhol. Ele bateu Pablo Carreño por 7/5 e 7/6 (7/1).

Em outros confrontos já finalizados neste sábado, os cabeças de chave João Sousa, de Portugal, e Nick Kyrgios, da Austrália, se despediram da competição. Antes de perder para o espanhol Albert Ramos, o australiano se envolveu em nova polêmica ao ser punido durante o jogo por proferir um palavrão. Ele perdeu um ponto. O placar final foi 7/6 (7/4) e 7/5 para Ramos.

João Sousa, por sua vez, caiu diante do argentino Federico Delbonis pelo placar de 7/6 (8/6) e 6/4.