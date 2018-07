Del Potro vence batalha e ganha na estreia do US Open O argentino Juan Martin del Potro enfrentou inúmeras dificuldades, nesta quarta-feira, em sua estreia no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, em que já teve o gosto de comemorar um título - em 2009, contra o suíço Roger Federer. Contra o espanhol Guillermo García-López, teve de encarar uma longa paralisação por causa da chuva e uma verdadeira batalha de 4 sets - parciais de 6/3, 6/7 (5/7), 6/4 e 7/6 (9/7) - para avançar na competição.