Del Potro vence Benneteau e fatura título em Roterdã

O primeiro set da partida deste domingo foi equilibrada. Del Potro teve o seu saque quebrado pela primeira vez nesta edição do Torneio de Roterdã, mas não se abateu e converteu dois break points. Porém, quando sacava para fechar a parcial, perdeu o seu serviço. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, completamente dominado pelo argentino, que venceu por 7/2.

No segundo set, Del Potro conseguiu abrir 3/0 com uma quebra de serviço logo no segundo game. Assim, apenas precisou administrar a vantagem no restante da parcial para vencê-la por 6/2, o que lhe garantiu o triunfo por 2 sets a 0 e a conquista do título do Torneio de Roterdã.

O duelo deste domingo foi inédito. Agora, com a vitória, Del Potro, que havia sido vice-campeão em Roterdã no ano passado, passa a somar 14 troféus na sua carreira em 19 finais. Já Benneteau, algoz do suíço Roger Federer no torneio holandês, continua sem títulos após a disputar a sua oitava final.