Del Potro vence Berdych e está na final de Roterdã

O argentino tem a chance de ganhar seu primeiro título indoor no domingo contra Roger Federer ou Nikolay Davydenko, depois de perder apenas cinco games em suas duas últimas partidas, tendo vencido Victor Troicki por 6-0 e 6-1 na sexta-feira.

O número 10 do mundo atacou Berdych desde o início e venceu o primeiro set após quebrar o serviço do tcheco no primeiro e e nono games.

Ele manteve o impulso no segundo set, vencendo em sete games e terminando o jogo.

"Joguei quase que perfeitamente hoje, mas sei que se eu quiser ganhar o torneio amanhã, vou ter que jogar ainda melhor", disse Del Potro aos repórteres.

Del Potro pode se tornar o primeiro argentino a ganhar o torneio desde Guillermo Vilas em 1982.

O campeão do Aberto dos EUA de 2009 disse que espera enfrentar Federer no domingo, e apesar de ter vencido apenas duas de suas 10 partidas contra o ex-número um do mundo, ele foi rápido em apontar: "Eu só enfrentei Roger uma vez em uma final (em Flushing Meadows em 2009) e venci."

(Editada por Pritha Sarkar)