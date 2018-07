Del Potro vence checo e está nas semifinais em Sydney

SYDNEY - O argentino Juan Martin del Potro conquistou a vitória em uma partida complicada para se garantir nas semifinais do Torneio de Sydney, ATP 250 disputado na Austrália. Nesta quinta-feira, o número 5 do mundo avançou ao derrotar o checo Radek Stepanek, 45º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2 horas e 8 minutos.

Em preparação para o Aberto da Austrália, Del Potro já havia precisado de três sets para vencer na sua partida de estreia em Sydney, diante do francês Nicolas Mahut, e voltou a enfrentar dificuldades nesta quinta. Mas venceu novamente e empatou o confronto direto com Stepanek em 3 a 3.

Na partida desta quinta, Del Potro disparou 14 aces contra apenas três do checo. Mesmo assim, porém, teve dificuldades no seu saque, tanto que Stepanek teve 10 chances de quebrar o seu serviço, convertendo apenas três, enquanto Del Potro, conseguiu sete break points e aproveitou quatro.

Classificado às semifinais, Del Potro já conhece o seu próximo adversário em Sydney. O número 5 do mundo vai encarar o russo Dmitry Tursunov, 32.º colocado no ranking, que derrotou o usbeque Denis Istomin, número 49 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. O russo foi campeão do torneio australiano em 2008.

A outra semifinal da competição em Sydney também já está definida. Campeão no ano passado, o australiano Bernard Tomic, número 52 do mundo, venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e vai encarar Sergiy Stakhovsky, também da Ucrânia e em 101.º lugar no ranking, que passou pelo australiano Marinko Matosevic pelo mesmo placar.