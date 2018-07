Del Potro vence duelo argentino e vai encarar Federer após 3 anos

Ex-Top 10 do ranking mundial e tentando iniciar um novo recomeço após sérias lesões no pulso que atrapalharam a continuidade de sua carreira, Juan Martín del Potro venceu o duelo argentino que travou com Guido Pella em sua estreia no Masters 1000 de Miami, na noite desta quarta-feira. O atual 366º colocado da ATP superou o compatriota e 39º tenista do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/4), para garantir vaga na segunda rodada da competição norte-americana.

E o triunfo permitirá a Del Potro reencontrar um velho e ilustre adversário na próxima fase em Miami. Trata-se de ninguém menos do que o suíço Roger Federer, terceiro cabeça de chave e atual terceiro colocado do ranking mundial, que estreará direto na segunda rodada nos Estados Unidos.

Será o 21º confronto entre Del Potro e Federer, que não se enfrentam desde 2013, quando o suíço passou pelo argentino no ATP Finals de Londres no último duelo entre os dois. No retrospecto geral do embate, o recordista de títulos de Grand Slam acumula 15 vitórias e apenas cinco derrotas. Porém, em 2009, quando vivia o auge de sua carreira, o argentino conquistou um triunfo histórico sobre Federer na decisão do US Open, antes de voltar a batê-lo no mesmo ano no ATP Finals de Londres.

Para Federer, o jogo diante de Del Potro será o seu primeiro desde as semifinais do Aberto da Austrália, onde caiu diante de Novak Djokovic, em janeiro. Depois daquele duelo, ele operou o joelho e precisou ficar afastado das quadras por quase dois meses.

Outro três cabeças de chave que conheceram seus rivais de estreia nesta quarta foram o checo Tomas Berdych, o espanhol David Ferrer, o croata Marin Cilic e o austríaco Dominic Thiem, respectivos sétimo, oitavo 11º e 14º pré-classificados.

Semifinalista no ano passado, Berdych terá pela frente o norte-americano Rajeev Ram, que na primeira rodada bateu o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (9/7). Ferrer, por sua vez, irá encarar o surpreendente americano Taylor Fritz, que veio do qualifying e na estreia derrotou o italiano Simone Bolelli por 6/4 e 6/2. Cilic medirá forças com o sérvio Dusan Lajovic, que passou pelo norte-americano Dennis Novikov por 6/1 e 7/6 (7/5). Já Thiem pegará em sua estreia o australiano Sam Groth, que superou o dominicano Victor Estrella Burgos por 6/3 e 6/2.

O belga David Goffin, semifinalista em Indian Wells na semana passada e cabeça 15 em Miami, terá pela frente na estreia o espanhol Marcel Granollers, que derrotou o norte-americano Bjorn Fratangelo por 6/3 e 7/5.