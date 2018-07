Del Potro vence e fará final de exibição contra Hewitt

Com a vitória tranquila, Del Potro jogará pelo título da competição de exibição neste sábado. O seu rival será o australiano Lleyton Hewitt, que na outra semifinal, na última quinta-feira, superou o favoritismo do checo Tomas Berdych ao também ganhar por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2.

Derrotados nas semifinal, Berdych e Baghdatis irão se enfrentar neste sábado na decisão do terceiro lugar do torneio australiano, e logo seguida Del Potro e Hewitt farão a final. Após oi triunfo desta sexta, o argentino conteve a euforia já visando a sua participação no Aberto da Austrália, lembrando que ainda precisa "melhorar muito" para fazer uma boa participação no Grand Slam.