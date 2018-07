Del Potro vence e faz final com esloveno em Viena

A partida foi bastante equilibrada e sem quebras de serviço. Del Potro fez 17 aces, apenas um a mais do que Muller. O luxemburguês chegou a abrir 4/1 no tie-break do primeiro set, mas permitiu a reação do argentino, que também foi superior no momento de definição da segunda parcial.

Na decisão, Del Potro vai enfrentar Grega Zemlja. O tenista esloveno veio do qualifying e está apenas em 70º lugar no ranking da ATP. Neste sábado, ele se classificou para a final ao vencer o sérvio Janko Tipsarevic, número 9 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2, em 2 horas e 34 minutos.

Zemlja conseguiu uma virada impressionante neste sábado. O esloveno foi batido no primeiro set e chegou a estar perdendo a segunda parcial por 3/1, mas conseguiu reagir. No terceiro set, Tipsarevic precisou receber atendimento médico por conta de dores no ombro direito. Esta foi a sua quinta partida contra um dos 10 melhores tenistas do mundo e a primeira vez que ele conseguiu vencer.

Del Potro foi vice-campeão do Torneio de Viena no ano passado e está participando da sua primeira competição após ficar mais de um mês afastado das quadras em razão de uma lesão no punho. O argentino jogou apenas sete sets para se garantir na decisão, enquanto Zemlja precisou disputar 15.

Na 17ª final da sua carreira, Del Potro vai buscar o 12º título, sendo o terceiro neste ano, em que já foi campeão em Marselha e Estoril. O argentino nunca enfrentou Zemlja, que vai disputar a sua primeira decisão neste domingo.