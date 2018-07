Del Potro vence e Isner é surpreendido em Sydney Dois principais cabeças de chave do Torneio de Sydney, Juan Martín del Potro e John Isner viveram situações diferentes nesta quarta-feira. Principal favorito ao título, o argentino venceu o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em sua estreia no ATP 250 australiano. Já o norte-americano acabou derrotado pelo seu compatriota Bobby Reynolds ao cair de virada com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3.