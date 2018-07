Del Potro vence e Kyrgios cai na estreia no Torneio de Lyon

Em preparação para Roland Garros, o tenista argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória no Torneio de Lyon, na França, nesta terça-feira. O atual número 30 do mundo venceu o local Quentin Halys por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e garantiu seu lugar nas oitavas de final da competição de nível ATP 250.

Del Potro resistiu bem ao forte saque do rival de apenas 20 anos, atualmente na 126ª colocação do ranking. Mesmo sendo alvo de 12 aces do francês, o argentino faturou três quebras de serviço (duas no segundo set) para abrir a devida vantagem em cada set e definir a vitória em 1h36min.

Em busca da vaga nas quartas de final, Del Potro vai encarar na sequência o português Gastão Elias. Se confirmar o favoritismo, o ex-número 4 do mundo poderá cruzar com o canadense Milos Raonic, cabeça de chave número 1, nas quartas. Raonic estreará contra o usbeque Denis Istomin nesta quarta ou na quinta.

Se Del Potro estreou bem em seu último torneio antes de Roland Garros, o australiano Nick Kyrgios teve desempenho oposto. O número 19 do ranking foi batido pelo argentino Nicolas Kicker, que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Apesar dos seus 16 aces, o australiano sofreu quatro quebras de saque e levou a virada no placar.

Nas oitavas de final, Kicker vai enfrentar o georgiano Nikoloz Basilashvili, que despachou o italiano Andreas Seppi por duplo 6/4.

Ainda nesta terça, o argentino Carlos Berlocq derrotou o norte-americano Tennys Sandgren por 6/2 e 6/4, e se credenciou para o confronto nas oitavas contra o local Jo-Wilfried Tsonga, segundo cabeça de chave do torneio.

O brasileiro Thiago Monteiro fez sua estreia em Lyon nesta terça, mas foi eliminado logo em sua primeira partida, pelo britânico Kyle Edmund por 2/6, 6/4 e 6/1.