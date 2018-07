Del Potro vence em Roterdã e encara Dimitrov na semi O argentino Juan Martin del Potro confirmou nesta sexta-feira o seu favoritismo e segue firme na luta pelo título do Torneio de Roterdã. O número 7 do mundo se classificou às semifinais ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen, 56º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 27 minutos.