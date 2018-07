Del Potro vence Fish e decide título em Delray Beach

Com a vitória, Del Potro chegou a sua primeira final desde o título do US Open de 2009. Desde então, ele tem sofrido com uma grave lesão no punho direito. No ano passado, disputou apenas três torneios. Recuperado, após passar por uma cirurgia, o argentino vem mostrando que está próximo de reaver a boa forma nas quadras. Neste ano, ele já tem duas semifinais no circuito, em San Jose e Memphis.

"Este retorno é incrível para mim. Estou tentando melhorar a cada dia. Quero jogar como em 2009, mas está difícil. Amanhã [neste domingo] estarei em minha primeira final em mais de um ano e isso é ótimo", destacou o ex-top 10 do ranking.

Na final, Del Potro enfrentará o sérvio Janko Tipsarevic, que ainda busca seu primeiro título ATP na carreira. No sábado, ele derrotou o japonês Kei Nishikori por duplo 6/4 e ganhou a oportunidade de disputar sua terceira decisão no circuito.