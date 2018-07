Del Potro vence Fognini de virada e avança às quartas em Sydney

O argentino Juan Martin del Potro conquistou a sua segunda vitória no retorno ao tênis após se recuperar de uma cirurgia no punho esquerdo que o deixou 11 meses afastado das quadras. Hoje apenas o número 338 do mundo, ele eliminou nesta quarta-feira o primeiro cabeça de chave do Torneio de Sydney, ATP 250 disputado na Austrália.

Del Potro derrotou o italiano Fabio Fognini, 18º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 48 minutos. Assim, o argentino, que é o atual campeão do Torneio de Sydney, se classificou às quartas de final e agora vai encarar o casaque Mikhail Kukushkin, número 66 do mundo, que derrotou o uruguaio Pablo Cuevas com um duplo 7/5.

Além de Fognini, outros três cabeças de chave foram eliminados nesta quarta-feira em Sydney. Foram eles: o belga David Goffin, o alemão Philipp Kohlscreiber e o francês Jeremy Chardy.

Os outros três confrontos das quartas de final do torneio foram definidos e serão Leonardo Mayer (Argentina) x Julien Benneteau (França), Viktor Troicki (Sérvia) x Simone Bolelli (Itália) e Bernard Tomic (Austrália) x Gilles Muller (Luxemburgo).

AUCKLAND

Em outra competição preparatória para o Aberto da Austrália, o letão Ernests Gulbis, número 13 do mundo, foi eliminado logo no seu jogo de estreia no Torneio de Auckland ao perder para o checo Jiri Vesely, 63º colocado no ranking e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em 1 hora e 33 minutos.

Nas quartas de final, Vesely terá pela frente o norte-americano Donald Young, número 56 do mundo, que derrotou o argentino Donald Young Diego Schwartzman (2/6, 6/4 e 6/1).

Número 15 do mundo, o espanhol Roberto Bautista Agut perdia para o francês Adrian Mannarino, 44º colocado no ranking, por 6/2 e 6/1 quando abandonou a partida. Mannarino disputará uma vaga nas semifinais com o colombiano Alejandro Falla, número 112 do mundo, que bateu o francês Kenny De Schepper (6/2 e 6/4).

O sul-africano Kevin Anderson, número 16 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff, 54º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1. Agora ele vai enfrentar o norte-americano Steve Johnson, número 39 do mundo, que passou pelo espanhol Pablo Carreno (6/7, 6/4 e 6/1).

O outro duelo das quartas de final do Torneio de Auckland será entre o espanhol Albert Ramos e o francês Lucas Pouille, que herdou a vaga do espanhol Tommy Robredo, lesionado, na competição.