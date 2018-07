Del Potro vence japonês em estreia no Torneio de Estoril

De volta às competições após um mês e meio, o tenista argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória no Torneio de Estoril, em Portugal. Nesta terça-feira, o ex-número quatro do mundo derrotou o japonês Yuichi Sugita por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e avançou às oitavas de final na competição de nível ATP 250.

Em seu primeiro torneio na gira de saibro europeia, Del Potro venceu Sugita com certa facilidade, no primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. O quinto cabeça de chave apostou no saque e cravou oito aces, sem ceder sequer uma chance de quebra no set inicial.

Na segunda parcial, o japonês tentou reagir e até teve chance para quebrar o serviço do argentino, atual 33º do ranking. Mas Del Potro fechou as portas e venceu o set com uma quebra, após 1h20min de confronto. Nas oitavas, seu adversário sairá do duelo entre o norte-americano Ryan Harrison e o espanhol Guillermo Garcia-López.

Se Del Potro confirmou o favoritismo com facilidade nesta terça, outros cabeças de chave tiveram problemas e se despediram de forma precoce da competição. Foi o caso do local João Sousa (6º), do britânico Kyle Edmund (7º) e do francês Benoit Paire (8º).

Sousa caiu diante do americano Bjorn Fratangelo, enquanto Edmund foi eliminado pelo local João Domingues. E Paire, ex-Top 20, não resistiu ao experiente espanhola Nicolas Almagro. Também venceram na rodada de abertura o argentino Carlos Berlocq e o japonês Taro Daniel.