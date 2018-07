Del Potro vence Llodra e conquista título em Marselha

Antes da decisão, Del Potro já havia eliminado dois tenista franceses em Marselha - Jo-Wilfried Tsonga, nas semifinais, e Richard Gasquet, nas quartas de final. Com a vitória deste domingo, o argentino conquistou o seu primeiro troféu nesta temporada e passou a somar dez títulos na sua carreira profissional em 15 finais disputadas. Além disso, conquistou 250 pontos para o ranking da ATP, que será atualizado na segunda-feira.

Campeão do US Open em 2009, Del Potro chegou a titubear no momento de vencer a final. No décimo game do segundo set, em seu saque, permitiu que Llodra fizesse 30/0. Os pontos perdidos, porém, não passaram de um susto para o argentino, que se recuperou imediatamente para vencer a partida.

Llodra, campeão do Torneio de Marselha em 2009 e 2010, sofreu uma quebra de serviço em cada set da decisão. O francês não teve sequer um break point diante de Del Potro, que fez 11 aces na parida, na sua segunda final consecutiva. Na semana passada, foi ele derrotado pelo suíço Roger Federer na decisão do Torneio de Roterdã, na Holanda.

Dessa vez, porém, triunfou, ampliou a sua vantagem no confronto direto com Llodra para 3 a 0 e vai deixar a França com o troféu do Torneio de Marselha. Além disso, o ex-número 4 do mundo sai com a confirmação de estar recuperando os melhores momentos da sua carreira após sofrer com várias lesões nas últimas temporadas.