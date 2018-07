Del Potro vence mais uma e encara Verdasco na semifinal em Estocolmo

Ainda sem perder sets na quadra dura de Estocolmo, o argentino Juan Martín del Potro avançou à semifinal do torneio sueco, de nível ATP 250, ao superar nesta sexta-feira o japonês Yuichi Sugita pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), em 1h30min.

Mostrando força no saque, o quarto cabeça de chave aplicou nove aces no sétimo e converteu 76% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, o argentino sofreu apenas uma quebra de saque na partida.

Em sua segunda semifinal seguida (a primeira foi no Masters 1000 de Xangai, na semana passada), Del Potro vai encarar na sequência outro experiente tenista do circuito. O espanhol Fernando Verdasco avançou na chave ao superar o sul-africano Kevin Anderson, vice-campeão do US Open, em dois tie-breaks: 7/6 (7/1) e 7/6 (7/1).

A outra semifinal terá dois dos representantes de uma geração mais jovem: o búlgaro Grigor Dimitrov e o italiano Fabio Fognini. Primeiro cabeça de chave, Dimitrov eliminou o alemão Mischa Zverev por 6/3 e 6/4. Já o tenista da Itália avançou com vitória sobre o norte-americano Jack Sock por 6/7 (3/7), 7/6 (7/2) e 7/5.