Del Potro vence Tsonga e está na final de Marselha

O quarto cabeça-de-chave Del Potro impôs um ritmo muito forte para Tsonga, que saiu de cena depois de duas horas e 48 minutos. Del Potro e vai enfrentar o sérvio Janko Tipsarevic, terceiro cabeça-de-chave, ou Michael Llodra, da França.

Após uma troca de quebras no início, o número 10 do mundo, Del Potro, roubou o saque de Tsonga no quinto game e fechou o primeiro set em 50 minutos.

Tsonga venceu o segundo set ao ganhar o tiebreak por 11-9 após salvar um match point em 8-7.

Del Potro, no entanto, aproveitou-se dos erros de Tsonga no início do set decisivo, quebrando o serviço do francês no segundo game quando o francês mandou um voleio na rede.

O argentino confirmou a vitória depois de conceder apenas três pontos no seu saque no terceiro set e venceu quando Tsonga mandou um backhand para fora.

