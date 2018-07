Del Potro vence Tsonga e vai à final em Marselha

MARSELHA - O argentino Juan Martin del Potro está classificado para a final do Torneio de Marselha, na França, disputada em quadra rápida coberta e que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Neste sábado, o décimo colocado no ranking da ATP frustrou a torcida local ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga, número 6 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7/9) e 6/3, em 2 horas e 42 minutos.

Com a vitória deste sábado, Del Potro disputará uma final pela segunda semana seguida. No último domingo, o argentino enfrentou o suíço Roger Federer na decisão do Torneio de Roterdã, na Holanda, e foi derrotado. Na final de Marselha, Del Potro vai duelar com o vencedor do duelo entre o sérvio Janko Tipsarevic, número 9 do mundo, e o também francês Michael Llodra, 50º colocado no ranking da ATP.

Na semifinal deste sábado, Del Potro foi mais consistente que Tsonga para conseguir a sua quarta vitória em cinco confrontos com o adversário. O argentino sofreu com o potente saque do francês, que fez 26 aces, mas mesmo assim conseguiu obter três quebras de serviço nas cinco oportunidades que teve para se garantir na decisão em Marselha, na qual buscará o seu décimo título e a confirmação de que está de volta aos melhores momentos da sua carreira.