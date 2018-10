Del Potro, Zverev e Dimitrov vencem em estreia no Torneio de Pequim

Os principais favoritos ao título do Torneio de Pequim não decepcionaram a torcida nesta terça-feira. O argentino Juan Martín del Potro, o alemão Alexander Zverev e o búlgaro Grigor Dimitrov estrearam com vitória e sem perder sets na quadra dura do torneio chinês, de nível ATP 500.

Cabeça de chave número 1 Del Potro superou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Apostando no saque, o atual número quatro do mundo cravou dez aces e converteu 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Mesmo assim, sofreu uma quebra de saque na partida. Mas compensou ao se impor no serviço do rival por quatro vezes.

Foi a primeira partida do argentino desde o vice-campeonato no US Open, em Nova York, no início do mês. Após eliminar o 50º do ranking, Del Potro vai encarar nas oitavas de final o russo Karen Khachanov, 24º do mundo. Será o terceiro confronto entre os dois tenistas no circuito. Nos dois primeiros, disputados neste ano, o argentino levou a melhor.

Na outra ponta da chave, Alexander Zverev também venceu sem sustos nesta terça. O segundo cabeça de chave bateu o espanhol Roberto Bautista Agut por duplo 6/4. Favorito, o quinto colocado do ranking oscilou ao longo do jogo, porém sem correr maiores riscos.

Zverev sofreu uma quebra em cada set, mas faturou duas em cada parcial, se impondo contra o especialista em saibro, atual 26º do ranking. Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, o tenista da Alemanha vai encarar o tunisiano Malek Jaziri, 61º do mundo.

Grigor Dimitrov, por sua vez, fez valer a condição de terceiro cabeça de chave. O 8º do ranking derrotou o norte-americano Tennys Sandgren, "lucky loser", por 7/5 e 6/3. O favorito perdeu o saque por uma vez e faturou três quebras sobre o 59º do mundo, em 1h22min de duelo. O próximo adversário de Dimitrov será o sérvio Dusan Lajovic.

Vice-campeão em Chengdu, no fim de semana, o italiano Fabio Fognini começou bem sua trajetória na capital chinesa. O quarto cabeça de chave derrotou o moldávio Radu Albot por 1/6, 6/3 e 6/3. Na sequência, ele vai duelar com o russo Andrey Rublev, que eliminou o português João Sousa por 6/0 e 6/4.

Também avançaram nesta terça o sérvio Filip Krajinovic, os italianos Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, o espanhol Fernando Verdasco, algoz do francês Gael Monfils, e o georgiano Nikoloz Basilashvili, que despachou o norte-americano Jack Sock, sexto cabeça de chave.