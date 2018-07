Dementieva avança às quartas de final em Roland Garros

Dementieva, cabeça de chave número 5 no Grand Slam francês, cometeu cinco duplas faltas no primeiro set, mas aproveitou muito bem um início ruim de sua adversária para conseguir quatro quebras de serviço na partida.

A tenista russa, que chegou à final de Roland Garros no ano de 2004, enfrentará nas quartas de final a vencedora da partida entre a norte-americana Venus Williams e a russa Nadia Petrova, que se enfrentarão ainda neste domingo.

Apesar da eliminação, Scheepers deixa Roland Garros com motivos para comemorar. A número 133 do mundo foi a primeira tenista sul-africana a ir tão longe no Grand Slam francês desde a eliminação de Amanda Coetzer nas semifinais de 1997.