Dementieva confirma favoritismo e vence em Luxemburgo Apesar do sufoco, a tenista russa Elena Dementieva conseguiu confirmar o favoritismo em sua estreia no Torneio de Luxemburgo. Cabeça de chave número 1, ela precisou de 1 hora e 52 minutos para vencer nesta terça-feira a chinesa Peng Shuai, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).