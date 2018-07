Dementieva é eliminada na estreia no Torneio de Varsóvia

A russa Elena Dementieva foi surpreendida e eliminada na sua partida de estreia no Torneio de Varsóvia após uma batalha de 2 horas e 57 minutos. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 2, foi derrotada pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.

Centésima colocada no ranking da WTA, Pironkova já conhece sua adversária nas quartas de final do Torneio de Varsóvia, que é disputado em quadras de saibro e serve de preparação para Roland Garros. A tenista búlgara vai duelar com a romena Alexandra Dulgheru, que passou pela suíça Timea Bacsinszky (6/2 e 6/4).

Cabeça de chave número 3, a chinesa Na Li avançou com facilidade ao derrotar a polonesa Katarzyna Piter por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 51 minutos. Agora, ela vai medir forças com a italiana Sara Errani, que eliminou a eslovaca Magdalena Rybarikova (7/6 e 6/3).

A ucraniana Alona Bondarenko, quinta favorita em Varsóvia, superou a checa Barbora Zahlavova Strycov por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 14 minutos. Sua próxima adversária será a húngara Greta Arn, que bateu a checa Klara Zakopalova (6/4 e 6/4).