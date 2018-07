Dementieva vence Stosur e embola grupo no Masters

A russa Elena Dementieva acabou com a invencibilidade da australiana Samantha Stosur no Masters da WTA, em Doha, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, ao derrotá-la por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 42 minutos.

O resultado embolou o Grupo Marrom da Masters da WTA e adiou a classificação de Stosur às semifinais. A tenista australiana encerrou a sua participação nesta fase da competição com duas vitórias e uma derrota e aguarda os outros jogos para definir a sua situação. Dementieva e a dinamarquesa Caroline Wozniacki acumulam uma vitória e uma derrota, enquanto a italiana Francesca Schiavone perdeu o único jogo que disputou em Doha.

Nesta quinta-feira, Stosur e Dementieva fizeram um duelo equilibrado, com três quebras de serviço para cada tenista, e disputaram o primeiro terceiro set do Masters da WTA, que teve todas as outras partidas definidas em duas parciais. No tie-break do terceiro set, a russa cometeu menos erros e triunfou, ampliando a sua vantagem no confronto direto com a tenista australiana para 5 a 2.