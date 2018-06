Demoliner abre torneio turco preparatório para Wimbledon com vitória nas duplas

Atuando ao lado do mexicano Santiago González, o brasileiro Marcelo Demoliner estreou nesta segunda-feira com uma vitória na chave de duplas do Torneio de Antalya, ATP 250 turco que serve como preparação para Wimbledon, Grand Slam que começará na próxima segunda-feira, em Londres.

+ Nadal retoma topo do ranking em sexta troca de liderança com Federer em 2018

+ Tenista alemã derruba atual campeã e fatura título em Mallorca

+ Melo e Kubot faturam bicampeonato em Halle e quebram jejum antes de Wimbledon

Os dois tenistas superaram a parceria formada pelo francês Fabrice Martin e o indiano Purav Raja por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 57 minutos, e garantiram vaga nas quartas de final da competição realizada em quadras de grama.

Demoliner e González aproveitaram quatro das sete chances que tiveram de quebrar o saque dos seus adversários, que só converteram um de sete break points cedidos pelo brasileiro e pelo mexicano neste estreia no torneio turco.

Com o triunfo, os dois avançaram para enfrentar na próxima fase os ganhadores do confronto entre a dupla do argentino Andres Molteni e o chileno Hans Podlipnik-Castillo e a parceria formada pelo turco Tuna Altuna e o russo Konstantin Kravchuk, cabeças de chave número 4. Este duelo está programado para ocorrer apenas na terça-feira.

Na semana retrasada, em outro evento de preparação para Wimbledon, Demoliner atuou ao lado do espanhol Feliciano López e foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Stuttgart, também disputado em quadras de grama, na Alemanha.