Demoliner atropela Kyrgios nas duplas e vai à final do Torneio de Lyon

Atuando ao lado do australiano Marcus Daniell, o brasileiro Marcelo Demoliner atropelou Nick Kyrgios e Matt Reid, ambos da Austrália, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 47 minutos, e avançou nesta quinta-feira à final da chave de duplas do Torneio de Lyon, ATP 250 francês realizado em quadras de saibro que serve como preparação para Roland Garros.

Com o triunfo, Demoliner e Daniell irão encarar na decisão os vencedores da partida entre a parceria firmada pelo austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número 3, e a dupla que conta com o argentino Andres Molteni e o canadense Adil Shamasdin.

Este último duelo está programado para acontecer nesta sexta-feira, sendo que Molteni e Shamasdin avançaram às semifinais nesta quinta ao derrotarem o argentino Carlos Berlocq e o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

Para se garantirem na luta pelo título, Demoliner e Daniell exibiram uma atuação eficiente. Além de confirmarem todos os seus saques, eles aproveitaram três de cinco chances de quebrar o serviço de Kyrgios e Reid, que conseguiram apenas dois break points em todo o duelo e não converteram nenhum deles.

Essa foi a segunda derrota sofrida neste Torneio de Lyon por Kyrgios, um dos principais nomes da nova geração de tenistas no mundo e hoje 19º colocado da ATP. Anteriormente, ele decepcionou ao cair já em sua estreia na chave de simples ao ser derrotado pelo argentino Nicolas Kicker, que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2.

NAS CHAVES DE SIMPLES

Em outros três jogos já encerrados nesta quinta-feira em Lyon, mas pelo torneio de simples, três tenistas asseguraram classificação às semifinais. Um deles foi o canadense Milos Raonic, atual sexto colocado do ranking mundial e principal cabeça de chave, que superou o português Gastão Elias por 6/4 e 6/3.

Com a vitória, Raonic agora espera pela definição de seu rival na próxima fase. Será o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych e o francês Gilles Simon, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira pelas quartas de final.

Outro tenista de destaque que se garantiu na semifinal nesta quinta foi o francês Jo-Wilfried Tsonga, segundo pré-classificado e 13º colocado da ATP. O jogador da casa avançou ao passar pelo russo Karen Khachanov com facilidade, por 6/0 e 6/4, e nesta sexta-feira terá como próximo adversário o georgiano Nikoloz Basilashvili, que eliminou Nicolas Kicker com parciais de 6/3 e 6/1.